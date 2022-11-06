С появлением платных галочек в Твиттере, многие аккаунты начали создавать фейки знаменитостей.

Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, запустил обновленную подписку Twitter Blue. Теперь она стоит 7,99 доллара (~300 грн) в месяц вместо 4,99 доллара.

Пока Twitter Blue несет в себе единственное преимущество – "синюю галочку" рядом с именем пользователя. Других функций в ней пока нет, они появятся в будущем.

Раньше галочку выдавали только известным личностям, политикам и компаниям после прохождения верификации. Теперь же ее дают абсолютно любому аккаунту, который оплатил подписку. Находчивые пользователи уже успели наглядно показать, почему раздавать галочки всем подряд – не лучшая идея.

Видео дня

Так, два пользователя с уже активной верификацией временно переименовались в Тоби Магуайра и Бена Аффлека, и опубликовали посты с анонсом несуществующих фильмов про Человека-паука и Бэтмена – за пару часов они набрали сотни тысяч лайков и десятки тысяч ретвитов. Нового владельца Twitter, Илона Маска, тоже попытались подставить – но аккаунт тут же заблокировали.

Маск же за подобные действия пообещал банить без возможности возврата денег: "Если миллион мошенников захотят так сделать, это же огромная куча халявных денег". Устоит ли система модерации компании на фоне увольнения 50% сотрудников, неясно.

В будущем подписка Twitter Blue получит другие "фишки" – о них говорится в описании приложения Twitter в App Store:

меньшее количество рекламы,

возможность публиковать длинные видеоролики

приоритетное ранжирование постов в поиске, ответах и упоминаниях.

Покупка Маском твиттера: что происходит с соцсетью

О планах Маска приобрести Twitter стало известно в апреле 2022, но в июле он отозвал предложение. Компания почти сразу подала на него в суд, чтобы оспорить решение Маска об отказе от покупки соцсети.

В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети за договоренные ранее $44 млрд. Чтобы профинансировать сделку, он нагрузил компанию долгами на $13 млрд. При этом Twitter была убыточной в течение 8 из последних 10 лет.

Одна из мер по оптимизации – масштабные увольнения. На днях Маск уволил половину сотрудников Twitter – без работы остались около 3700 из 7500 человек. В том числе под сокращения попало четверть сотрудников команды, которая отвечает за борьбу с дезинформацией

Также новый глава Twitter хочет сделать бесплатной и доступной для всех пользователей функцию редактирования твитов. Изменение может быть реализовано уже на этой неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: