Оценили ее в $329, то есть примерно на уровне GeForce RTX 4060, но у "зеленой" всего 8 ГБ памяти.

Недавно Nvidia выпустила RTX 4070 Super, которую назвали лучшей видеокартой среднего класса. Конкуренты в AMD решили сосредоточиться на более доступных моделях, запустив продажи Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти, сообщает WCCTech.

Radeon RX 7600 XT – это оптимальная модель для игры при разрешении 1080p или 1440p с FSR. Оценили ее в 329 долларов, то есть примерно на уровне GeForce RTX 4060, которая вышла прошлым летом. Впрочем, у нее всего 8 ГБ памяти.

В AMD говорят, что новинка обеспечивает средний прирост производительности в играх на 20% относительно обычной Radeon RX 7600. XT-версия получила 16 ГБ памяти вместо 8 ГБ, в наличии 2048 потоковых процессоров, 128-битная шина и 32 МБ кэша Infinity второго поколения. Частоты GPU подросли до 2,47/2,76 ГГц.

Сразу к релизу подоспели и обзоры. По результатам тестов Hardware Unboxed:

в играх при разрешении 1080p Radeon RX 7600 XT в среднем на 6% быстрее RTX 4060 и на 8% быстрее Radeon RX 7600. А прямого предшественника RX 6650 XT новинка опережает на 12%.

В 2К-гейминге RX 7600 XT показала себя на 5% лучше Radeon RX 7600. А RTX 4060 новинка AMD обогнала на 8%.

В играх с трассировкой лучей новинка AMD ожидаемо показала себя медленнее конкурента, уступив в среднем 13% производительности RTX 4060.

В целом обозреватели заключили, что Radeon RX 7600 XT является отличным выбором для доступного гейминга, который будет долго актуален благодаря 16 ГБайт видеопамяти. В перспективе значительный объем VRAM продлит срок эксплуатации в сравнении с другими видеокартами на 8 ГБ и 12 ГБ, учитывая растущие системные требования для AAA-проектов.

Как УНИАН сообщал, в скором времени ожидается новый дефицит игровых видеокарт. Все из-за того, что Nvidia переориентируется на сегмент специализированных процессоров для обучения искусственного интеллекта. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

Напомним, 2020-2022-й стали годами, когда на рынке образовался дефицит видеокарт, из-за чего цены на них выросли чуть ли не в три раза. Частично это было связано с пандемией и проблемами у производителей чипов, которые не успевали покрыть растущий спрос.

Магазин игр Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди ее пользователей. RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта, сразу за ней идут GTX 1650 и GTX 1060.

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