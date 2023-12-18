С какими-то современные игры будут идти в 1080р, а с какими-то – вполне неплохо в 2К.

Автор популярного ютуб-канала ETA PRIME поделился списком лучших видеокарт, которые можно смело приобретать на вторичном рынке. Всего в список попало 6 моделей от Nvidia и AMD.

Модели в списке располагаются в порядке увеличения производительности. То есть с какими-то современные игры будут идти в 1080р, а с какими-то – вполне неплохо в 2К. Однако запускаться с ними будут все игры.

Если вы хотите максимизировать производительность за недорого, Nvidia GTX 1660 Super предлагает отличную частоту кадров при 1080p и тянет большинство актуальных игр.

Тем, кто готов потратить больше, стоит смотреть в сторону AMD Radeon RX 6600. Это относительно свежая видеокарта, выпущенная осенью 2021. У нее солидные 8 ГБ видеопамяти и она хорошо справляется с ААА-хитами в 1080p.

Еще одна б/у видеокарта, заслуживающая внимания, это GTX 1070, которая также оснащена 8 ГБ видеопамяти. Эта карта, выпущенная еще в 2016 году, отлично подойдет для онлайн-шутеров. Но платить больше $100 за нее в 2023 году не имеет смысла.

GeForce RTX 3060 c 12 ГБ памяти тоже попал в топ лучших б/у видеокарт для покупки в 2023 году. Это сбалансированный адаптер с большим для своей ценовой категории объемом видеопамяти.

В 2023 году за пару сотен долларов на б/у рынке можно найти RTX 2080 SUPER. Это по-прежнему очень быстрая видеокарта, которая подойдет не только для 1080p, но и для 2К-гейминга. Но главная сложность – найти ее в хорошем состоянии.

Лучшей б/у видеокартой назвали GeForce RTX 3070. Хоть у нее всего 8 ГБ видеопамяти, она отлично справляется с играми в 1080p и 2K. Кроме того, она способна запускать игры с трассировкой лучей.

Ранее специалисты назвали 5 самых оптимальных игровых связок процессор/видеокарта. Как отмечается, в настоящий момент ситуация с доступностью и стоимостью CPU и GPU стала заметно лучше, поэтому конец 2023 года, пожалуй, лучшее время для апгрейда или сборки нового игрового ПК.

А магазин игр Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой оптимальной в 2023 году среди ее пользователей. Как выяснилось, число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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