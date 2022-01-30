В первую очередь такие мониторы будут интересны профессиональным киберспортсменам.

Техническая начинка игровых аксессуаров и комплектующих не знает границ. Производители железа прилагают все старания, лишь бы их продукция соответствовала ожиданиям даже самых искушенных геймеров, а также в полной мере передавала все, что разработчики заложили в игровую графику.

Иногда инженеры даже опережают время – например, специалисты BOE. Китайская фирма на днях рассказала о прорыве в сфере мониторов для геймеров, пишет Wccftech.

Ей удалось создать 27-дюймовую матрицу с разрешением 1920 x 1080 точек и частотой обновления 500 Гц. Такие мониторы в разы быстрее самых передовых, представленных на рынке сегодня, на манер Asus, Alienware и Acer, которые поддерживают работу "только" на частоте 360 Гц. Другие атрибуты включают 8-битную глубину цвета и время отклика 1 мс.

Остается лишь вопрос, насколько практичными будут такие мониторы. В геймерских целях понадобится компьютерное оборудование, способное генерировать не менее 500 кадров в секунду. Нынче это редкое явление, которое, вдобавок ко всему, требует наличие самой топовой видеокарты Nvidia или AMD, в то же время оперируя с более простенькими играми, по типу киберспортивных, со средненькой графикой.

Но если пользователям таки удастся воспользоваться преимуществами монитора такого калибра, на выходе они получат заметное превосходство в плане инпут лага, поскольку чем быстрее обновляется монитор, тем меньше задержка между кадрами, и тем быстрее поставляется информация.

В настоящее время панель находится на стадии прототипа. Стоимость нового устройства пока не сообщается, так же как и доступность на рынке.

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Ранее УНИАН уже писал, что Xiaomi представила на рынке новый 70-дюймовый смарт-телевизор по цене недорогого смартфона. Новинка получила металлический корпус, а ширина рамок вокруг дисплея составляет 2 мм.

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