Asus обвиняется в нарушении сразу четырех важнейших патентов, включая уникальный механизм шарнира для ноутбуков.

Китайский производитель Lenovo подала иск в адрес конкурента Asus, обвиняя ее в нарушении сразу четырех важнейших патентов, связанных с программным и аппаратным обеспечением ноутбуков, а также технологиями связи.

По информации издания Ars Technica, эти четыре патента касаются шарнира экрана, системы управления питанием, технологии минимизации задержки при беспроводной передаче данных и оригинальный способ использования тачпада.

Lenovo, которая имеет в своем активе более 28 000 патентов, требует, чтобы Asus прекратил рекламировать и продавать ноутбуки, в которых используются технологии, описанные в перечисленных патентах. В качестве ярких примеров предполагаемого нарушения в иске приводятся модели Zenbook Pro 14 OLED и Zenbook Flip 14 UX461.

Видео дня

По информации Ars Technica, Lenovo утверждает, что нарушение патентов затрагивает широкий спектр продукции, включая ноутбуки, планшеты 2-в-1, настольные ПК, рабочие станции, роутеры и соответствующие компоненты. Lenovo требует, чтобы комиссия США принудила Asus прекратить рекламу, продажу и перемещение нарушающей патенты продукции.

По словам Lenovo, подача судебного иска стала последним средством убедить конкурентов в необходимости прекратить нарушения, так как предшествующие попытки разрешения спора в досудебном порядке оказались неуспешными из-за невозможности достижения соглашения. На сегодня Lenovo удерживает 23,5% общемирового рынка компьютеров, в то время как доля Asus составляет 7,1%.

Ранее в этом месяце Lenovo выпустила новый 11-дюймовый планшет по цене бюджетного смартфона. Он получил чипсет Snapdragon 685, 8 ГБ оперативной памяти и металлический корпус, а просят за него всего 120 долларов.

В свою очередь Asus выпустила необычную модель видеокарты RTX 4060 Ti, в которую самостоятельно можно установить SSD. У такого решения есть сразу несколько преимуществ. Возможно, другие бренды в будущем тоже подхватят этот концепт.

Вас также могут заинтересовать новости: