В заявлении департамента говорится, что Apple продемонстрировала предвзятое отношение к американским работникам в рамках набора персонала.

Apple Inc. согласилась выплатить 25 миллионов долларов для урегулирования дела Министерства юстиции, утверждающего, что производитель iPhone незаконно дискриминировал граждан США при приеме на работу.

Как сообщает Bloomberg, в заявлении департамента говорится, что Apple продемонстрировала предвзятое отношение к американским работникам в рамках набора персонала для PERM, программы постоянной трудовой сертификации. По данным Министерства юстиции, технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, не размещал объявления о таких вакансиях на своем веб-сайте, что затруднило работникам подачу заявок на работу.

По данным департамента, Apple требовала от соискателей подавать заявления по бумажной почте и не допускала электронную подачу, как это происходит с другими вакансиями. По данным ведомства, из-за этого людям, не участвующим в программе PERM, стало труднее наниматься на работу.

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Программа PERM предназначена для того, чтобы позволить компаниям спонсировать иностранных работников для получения статуса постоянного жителя, но она предусматривает, что работодатели не могут проявлять предвзятость в отношении кандидатов, которые могут быть гражданами или уже имеют разрешение на работу в США.

По данным департамента, подход Apple "почти всегда приводил к небольшому количеству или полному отсутствию заявок на должности PERM" от таких кандидатов. Выплата в размере 25 миллионов долларов включает в себя 18,25 миллиона долларов задолженности по выплатам лицам, подвергшимся дискриминации, и 6,75 миллиона долларов штрафов.

"Создание незаконных барьеров, которые затрудняют поиск работы из-за статуса гражданства, недопустимо", — заявила помощник генерального прокурора Кристен Кларк из отдела гражданских прав департамента.

Apple заявила: "Когда мы поняли, что непреднамеренно не следовали стандарту Министерства юстиции, мы согласились на мировое соглашение, направленное на решение их проблем". Компания добавила, что "внедрила надежный план исправления ситуации, чтобы соответствовать требованиям различных правительственных учреждений, поскольку мы продолжаем нанимать американских рабочих и расти в США".

Apple и иски

В январе 2022 года в США было начато судебное разбирательство в отношении украинского фильма Apple-Man. Инициатором разбирательства выступила компания Apple. Аргументы Apple были изложены на 467 страницах. Основная претензия компании к украинцу заключалась в том, что фильм якобы вредит имиджу техгиганта из-за созвучности названий.

В апреле 2023 года китайский поисковый гигант подал в суд на Apple. Baidu подал иск против разработчиков приложений Apple.Причиной для подачи искового заявления стала копия приложения Ernie bot, которое доступно в App Store.

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