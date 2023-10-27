У такого решения есть сразу несколько преимуществ. Возможно, другие бренды в будущем тоже подхватят этот концепт.

В каталоге Asus появилась необычная модель видеокарты RTX 4060 Ti 8 ГБ Dual OC со встроенным слотом для накопителя SSD M.2. Карта уже доступна для покупки в Европе по цене 559 евро – это на 60 евро дороже, чем модель на 8 ГБ без твердотельного накопителя.

Задумка проста: поскольку RTX 4060 Ti не полностью задействует все 16 линий PCIe, свободные линии можно использовать для SSD. "Диск" крепится к задней части карты и охлаждается мощным радиатором, пишет VideoCardz.

У такого решения есть сразу несколько преимуществ. В частости, установка SSD в видеокарту на практике более удобна, чем на системную плату, где слот может быть затруднен доступом из-за радиатора системы охлаждения. Кроме того, охлаждение видеокарты частично распространяется и на SSD.

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В VideoCardz отмечают, что эта концепция интригует, и было бы еще более многообещающе, если бы другие производители исследовали подобные идеи. Видеокарты, которые могут использовать только 8 линий, все еще оставляют 8 доступных линий для потенциальных обновлений хранилища.

В каталоге Asus часто появляются необычные модели видеокарт Nvidia. Ранее компания выпустила специальную версию GeForce RTX 4090 в стиле аниме "Евангелион". А до этого представила, пожалуй, самую красивую версию RTX 4090, которая не похожа ни на одну другую 3D-карту на рынке.

В то же время сама Nvidia готовит к выпуску более мощную GeForce RTX 4080. По слухам, она должна стать неплохой альтернативой RTX 4090, получив 20 ГБ видеопамяти, при этом сохранив оригинальную стоимость.

В свою очередь Steam делился статистикой, какая сборка ПК считается самой популярной прямо сейчас среди ее пользователей. GeForce RTX 3060 наконец-то обошла легендарную GTX 1650, тогда как все больше геймеров "перезжают" на Windows 11.

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