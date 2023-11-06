Компания Lenovo выпустила новый планшет Xiaoxin Pad 2024, который продается по цене бюджетного смартфона. Журналисты уже назвали его одним из лучших предложений на рынке планшетов по соотношению "цена-качество".
Новинка обладает крупным 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, максимальной яркостью в 400 нит и кадровой частотой в 90 Гц. Также экран поддерживает возможность запуска двух приложений на одном экране, пишет IT Home.
За производительность в Lenovo Xiaoxin Pad 2024 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 685, в паре с которым трудятся 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4Х. Встроенное хранилище имеет размер в 128 ГБ, также есть слот Micro SD под карту памяти на 1 ТБ. Для съемки фото или видео есть фронтальная и одна тыловая камеры по 8 мегапикселей.
Также планшет имеет четыре динамика, разъем для наушников, металлический корпус и аккумулятор емкостью 7400 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки. Из коробки он работает на операционной системе Android 13 с оболочкой ZUI 15.
О глобальной дате старта продаж не сообщается, в Китае цена составляет 899 юаней (~4400 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.
Ранее аналитики рассказывали о падении популярности планшетов. Одной из причин называют удешевление ноутбуков, что увеличило аудиторию этих устройств. Тогда как смартфоны резко подросли в диагонали и отобрали большую часть функций планшета, важных для массового пользователя.
В то же время свежие слухи указывают, что Apple готовит самый масштабный апгрейд iPad Pro за последние 5 лет. До этого компания вносила множество мелких апгрейдов, но сейчас готовят абсолютно новый продукт, который "встряхнет рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке".
Главным изменением станет переход на OLED-дисплеи: они более четкие и яркие, а также точнее воспроизводят цвета. Еще Apple увеличит диагональ дисплея старшей версии (12,9" → 13") и поставит новейший чипсет M3. Преобразится и чехол-клавиатура Magic Keyboard, которая дебютировала в 2020 году и с тех пор не менялась.