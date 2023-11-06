Он получил Snapdragon 685, 8 ГБ ОЗУ и металлический корпус, а просят за него всего 120 долларов.

Компания Lenovo выпустила новый планшет Xiaoxin Pad 2024, который продается по цене бюджетного смартфона. Журналисты уже назвали его одним из лучших предложений на рынке планшетов по соотношению "цена-качество".

Новинка обладает крупным 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей, максимальной яркостью в 400 нит и кадровой частотой в 90 Гц. Также экран поддерживает возможность запуска двух приложений на одном экране, пишет IT Home.

За производительность в Lenovo Xiaoxin Pad 2024 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 685, в паре с которым трудятся 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4Х. Встроенное хранилище имеет размер в 128 ГБ, также есть слот Micro SD под карту памяти на 1 ТБ. Для съемки фото или видео есть фронтальная и одна тыловая камеры по 8 мегапикселей.

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Также планшет имеет четыре динамика, разъем для наушников, металлический корпус и аккумулятор емкостью 7400 мАч с поддержкой 20-ваттной зарядки. Из коробки он работает на операционной системе Android 13 с оболочкой ZUI 15.

О глобальной дате старта продаж не сообщается, в Китае цена составляет 899 юаней (~4400 грн). На AliExpress пока нет, но это дело времени.

Ранее аналитики рассказывали о падении популярности планшетов. Одной из причин называют удешевление ноутбуков, что увеличило аудиторию этих устройств. Тогда как смартфоны резко подросли в диагонали и отобрали большую часть функций планшета, важных для массового пользователя.

В то же время свежие слухи указывают, что Apple готовит самый масштабный апгрейд iPad Pro за последние 5 лет. До этого компания вносила множество мелких апгрейдов, но сейчас готовят абсолютно новый продукт, который "встряхнет рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке".

Главным изменением станет переход на OLED-дисплеи: они более четкие и яркие, а также точнее воспроизводят цвета. Еще Apple увеличит диагональ дисплея старшей версии (12,9" → 13") и поставит новейший чипсет M3. Преобразится и чехол-клавиатура Magic Keyboard, которая дебютировала в 2020 году и с тех пор не менялась.

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