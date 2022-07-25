Что касается "начинки", это самый обыкновенный ультрабюджетник.

На рынке смартфонов представлено бюджетное устройство LeBest X14 Pro Max. Внешне девайс пытается копировать сразу iPhone 13 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra.

С айфоном новинку роднит блок с тремя камерами на тыльной стороне корпуса, а с устройством Xiaomi – наличие дополнительного экрана, пишет MacRumors.

За исключением внешнего вида, LeBest X14 Pro Max – типичный представитель ультрабюджетного сегмента. Упоминается процессор Unisoc T610, экран IPS с диагональю 6,5 дюйма (2340×1080 пикселей, 60 Гц), 8-МП селфи камера и основная на 16 Мп.

Новинка также поддерживает зарядку мощностью 40 Вт и оснащена боковым сканером отпечатков пальцев. Вдобавок сообщается о поддержке Huawei Mobile Services, альтернативы сервисам Google.

Цена вопроса 999 юаней (~5399 грн). Пока только в Китае, но вскоре должен появиться и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее УНИАН писал, что на рынке вышел специальный "бэтсмартфон", обладающий самой высокой степенью защиты. Тыльная панель устройства выполнена в виде силуэта Бэтмена, а просят за него 240 долларов (около 8799 грн).

Также мы рассказывали об уникальных смарт-часах, которые работают до 50 дней без подзарядки. Подключаются они любому смартфону, на котором установлены Android 6.0 или iOS 9.0 и новее.

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