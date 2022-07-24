Тыльная панель устройства выполнен в виде силуэта Бэтмена.

Китайская компания Doogee, специализирующаяся на выпуске защищенных смартфонов, представила новую модель S89 Pro. Аппарат одновременно соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и степеням IP68 и IP69K.

Тыльная панель новинки, как пишет ITHome, выполнена в виде силуэта Бэтмена.

По характеристикам S89 Pro – типичный бюджетник:

дисплей 6.5 дюйма, IPS, 2340 x 1080 пикселей;

чипсет MediaTek Helio P90;

8 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти;

батарея на 12000 мАч, поддержка 65-Вт зарядки;

в качестве ОС выступает Android 12.

Основная камера получила разрешение 64 Мп. Ее дополняет модуль ночного видения на 20 Мп и ультраширик на 8 Мп. Фронтальная камера – 16-мегапиксельная. Также новинка оснащена боковым сканером отпечатков пальцев, модемом LTE и чипом NFC.

Doogee S89 Pro будет доступен на AliExpress с 25 июля по цене 240 долларов (около 8799 грн), после чего цена вырастет.

Ранее на рынке был представлен смартфон-монстр с батареей на 21 000 мАч. Адаптер мощностью 27 Вт полностью заряжает аппарат за 4 часа, которой хватить на неделю работы.

В то же время Xiaomi выпустила "короля кнопочных телефонов" на Android 12. Несмотря на наличие кнопок и "ретро-дизайн", новинка получила сенсорный ЖК-экран диагональю 3,5 дюйма, разрешением 640 х 960 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

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