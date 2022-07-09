Подключаются они любому смартфону, на котором установлены Android 6.0 или iOS 9.0 и новее.

Китайский бренд Kospet представил на рынке смарт-часы Tank M1 Pro в защищенном корпусе для любителей активного отдыха.

Одна из ключевых особенностей модели – автономность, которая при определенных условиях может достигать до 50 дней без подзарядки, передает портал GizmoChina.

Помимо стойкости к внешним воздействиям и внушительной автономности, часы получили 1.72-дюймовым IPS-экран с разрешением 320×280 пикселей. Подключаются они любому смартфону, на котором установлены Android 6.0 или iOS 9.0 и новее.

Из "умных" фишек предлагают поддержку 24 спортивных режимов, датчики измерения пульса и кислорода в крови, а также функцию мониторинга сна. В интернет-магазине компании новинка стоит 60 долларов (1700 грн).

К слову, на AliExpress часы продаются на тысячу дороже, но уже с заложенной в стоимость доставкой в Украину.

Ранее УНИАН рассказывал о cмарт-трекере от Huawei. Как внешне, так и по набору функций – это аналог метки Apple AirTag, но просят за нее втрое дешевле.

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