Благодаря этому 90% сети Киевстар работает в обычном режиме.

С начала войны национальный телеком оператор сосредоточился на трех ключевых направлениях: обеспечение работы связи, поддержка абонентов, помощь государству. Компания заблаговременно позаботилась о защите телеком инфраструктуры, осуществив для этого множество технологических, административных и логистических мероприятий. Благодаря этому 90% сети Киевстар работает в обычном режиме.

Сотрудники технической дирекции Киевстара оперативно восстанавливают участки телеком сети, которые получают повреждения из-за системных ракетных обстрелов и отключения электроэнергии. Так во время военных действий было существенно повреждено около 18% базовых станций мобильной связи компании. Однако, благодаря предварительному резервированию дополнительных каналов связи, переносу узловых базовых станций в отдаленные от фронта города, почти 90% телеком сети Киевстар есть в рабочем состоянии, и обеспечивает абонентам услуги связи и интернета.

С февраля 2022 года и по сегодняшний день специалисты технической дирекции Киевстара восстановили 600 базовых станций, заменили 1200 километров поврежденного волоконно-оптического кабеля, устранили 140 000 аварийных ситуаций на инфраструктуре, вернули мобильную связь в 815 населенных пунктов.

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Сотрудники технического дирекции не только восстанавливают связь, но и продолжают развивать новые технологии. Так, с февраля 2022 года более 7000 базовых станций Киевстара были технологически обновлены для работы в сети 4G, кроме того было построено еще 700 новых базовых станций 4G связи. Благодаря этому территория действия сети 4G Киевстар увеличилась в 2022 году в зависимости от области на от 6% до 20%.

Одним из вызовов для телеком сетей стали отключения электроэнергии, вызванные разрушениями энергетической инфраструктуры. В ответ Киевстар увеличил на 75% количество генераторов для альтернативного энергообеспечения базовых станций, а также проводит модернизацию аккумуляторных батарей. Сейчас на базовых станциях сети установлено более 18 тысяч аккумуляторных батарей нового типа, с более длительным сроком работы. На сегодня инвестиции компании в альтернативное энергообеспечение превысили 350 млн грн.

Национальный телеком оператор активно помогает государству преодолевать вызовы войны. Так, к бесплатному интернету Киевстар подключено 1450 бомбоубежищ и 830 модульных домов для переселенцев. Кроме того, компания выделила 300 млн грн для усиления цифровой инфраструктуры Украины. Кроме того, 130 млн грн перечислено Киевстаром на гуманитарные и благотворительные проекты для поддержки ВСУ, больниц, людей пожилого возраста и вынужденных переселенцев.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на сентябрь 2022 года обслуживал 24,4 млн абонентов мобильной связи и свыше 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.