Каждый из пакетов предлагает абонентам все необходимые базовые функции.

Любимые тарифы патриотической линейки LOVE UA продолжают развиваться и меняться в соответствии с потребностями абонента. В новых тарифах LOVE UA Світло, LOVE UA Пісня, LOVE UA Сила и ВСЕ РАЗОМ Сила абонентов ждет еще больше наполнения и возможностей.

Каждый из пакетов предлагает абонентам все необходимые базовые функции. Кроме уже привычного безлима на звонки в сети Киевстар, LOVEUA Світло и LOVEUA Пісня содержат 150 и 250 минут, соответственно, для звонков на любые мобильные и фиксированные сети в Украине, а также 15 и 25 ГБ трафика мобильного интернета. LOVEUA Сила предлагает своим абонентам 300 минут на любые сети и 50 ГБ мобильного интернета.

Также в стоимость тарифа включена услуга "Роуминг как дома", но теперь с существенно большим количеством мобильного интернета в роуминге. Например, в тариф LOVEUA Сила входит 10 ГБ трафика за рубежом (против 4000 МБ, что были раньше).

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Относительно тарифа ВСЕ РАЗОМ Сила, то кроме услуг мобильной связи, домашнего интернета и платформы кино и телевидения "Киевстар ТВ", пользователям тарифа станет также доступна услуга "Роуминг как дома".

Кроме этого, все тарифы предоплаты имеют "суперсилы" - дополнительные услуги, которые абонент может сам себе выбрать без лишних затрат. Это могут быть как обычные минуты на другие номера, так и подписка на платформу кино и телевидения "Киевстар ТВ" или же скоростной проводной интернет.

Среди "Суперсил"в тарифах LOVE UA предложено:

Киевстар ТВ с доступом к более 320 телеканалам и видеобиблиотеке (доступно к просмотру с любого девайса).

Помощь фонда "Вернись живым" - 50 грн. от каждой уплаты тарифа будет идти на поддержку ВСУ.

Проводной интернет от "Домашний интернет от Киевстар" или увеличение его до скорости 1 ГБ/сек.

SIM для планшета или второго телефона.

100 минут на любые номера по Украине или за границу и много других дополнительных опций.

Кроме этого, Киевстар прислушивается к пожеланиям своих абонентов, поэтому внедряет новые функции, как-то возможность сделать свой тариф более бюджетным с суперсилой "экономия" или сохранить неизрасходованные гигабайты трафика на следующий период.

Подключить или перейти на новые тарифы может любой желающий. Это можно сделать самостоятельно в приложении "Мой Киевстар", на сайте компании, по номеру 477*1 или в любом магазине Киевстар.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на декабрь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. В 2022 году компания выделила более 130 млн грн. помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам бесплатных услуг и бонусов в эквиваленте 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу Президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и перечислил 300 млн грн. на восстановление цифровой инфраструктуры. Акционер Киевстар-международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua