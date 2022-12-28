Microsoft ранее официально сообщала, что будет выпускать новые Windows раз в три года.

Ранее появилась информация о том, что Microsoft переходит на трехлетний цикл разработки Windows. Как будет выглядеть следующая "винда", предположил известный IT- дизайнер Камер Каан Авдан в новом YouTube-ролике.

В видео Авдан выделил несколько важных особенностей в изменении ОС. В первую очередь – крупнейшее визуальное обновление системы за все время, которое добавит динамические обои, которые адаптируются под виджеты на рабочем столе.

Еще одной фишкой стала более динамичная область виджетов с медиаплеером, календарем и погодой. Что примечательно, обои и иконки дизайнер отрисовал самостоятельно, они не основаны на каких-либо утечках – ровно, как и функции, представленные в видео.

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В настоящий момент Microsoft занимается ранним прототипированием новой системы. Известно даже ее кодовое имя – Next Valley.

В октябре этого года компания случайно показала скриншот с прототипом следующей версии Windows. Из основных изменений – интерфейс стал лучше оптимизирован для сенсорного ввода, а панель задач выполнена в формате "острова" с отступами от краев экрана.

Релиз актуальной версии Windows 11 состоялся этой осенью. УНИАН рассказывал о фишках "одинадцатки", ради которых стоит перейти на новую OC.

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