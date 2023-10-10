Внешне гаджет похож на Pixel 8, а внутри ожидается Tensor G3 и 8 ГБ ОЗУ.

Новый доступный смартфон от Google должны показать весной 2024, а в сети уже раскрыли внешний вид аппарата и его ключевые характеристики.

Бюджетный "пискель" в целом сохранит классический дизайн серии – углы закруглены, а форма блока камер осталась неизменной. Девайс получит такой же 6,1-дюймовый OLED-экран, что и Pixel 7a.

Устройство выйдет с новым чипом Google Tensor G3, как и в Pixel 8, а также будет иметь 8 Гбайт оперативной памяти. Еще можно ожидать мощное обновление камеры. Напомним, что Pixel 7a вышел с камерой 64+13 мегапикселей и сейчас занимает 33-е место в рейтинге DxOMark – на уровне iPhone 14 и Galaxy S23.

Видео дня

Других подробностей об устройстве пока что нет, но можно предположить, что Pixel 8a тоже получит 7-летнюю поддержку, как и Pixel 8. Если суммировать все это, вырисовывается потенциально лучший смартфон-середняк: в компактном размере, с топовой камерой/железом и длительной программной поддержкой.

Отметим, что в 2023 на рынке по сути не осталось компактных, но мощных смартфонов. Например, в мире Android компактными телефонами считаются модели с диагональю в районе 6 дюймов – остальные аппараты с меньшими дисплеями позиционируются как бюджетники и не могут похвастаться мощной "начинкой".

Актуальный на сегодня Pixel 7a вышел в мае этого года. Девайс получил несколько важных апгрейдов в виде улучшенной производительности, более плавного экрана, прокачанной оптики и беспроводной зарядки. Просят за него 500 долларов.

Ранее в сети появилась полная "дорожная карта" смартфонов Google Pixel до 2026 года. В ближайшие два года компания представит "пиксель" в формате "раскладушки", а бюджетная A-серии Pixel будет больше напоминать линейку Apple iPhone SE.

Вас также могут заинтересовать новости: