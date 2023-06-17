Правильно заряжая аккумулятор смартфона можно продлить жизнь вашему гаджету. Для этого достаточно просто соблюдать "золотые" правила – и батарея скажет вам спасибо.

Деградация аккумулятора – "ахиллесова пята" всех смартфонов. Эта проблема затрагивает как владельцев недорогих девайсов, так и обладателей дорогостоящих флагманов. При этом часто пользователи сами не подозревают, что своими действиями сокращают срок службы аккумулятора.

Правильно заряжая аккумулятор смартфона можно продлить жизнь вашему гаджету. Для этого достаточно просто соблюдать перечень "золотых" правил – и батарея скажет вам спасибо.

Как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить батарею на долгие годы:

Заряжать до 80%, а разряжать – не ниже 20%. Лучше заряжать аккумулятор чаще, но короткими сессиями – это наоборот полезно.

Никогда не оставлять телефон на зарядке на ночь. Если нет другой возможности, то по крайней мере установите ограничение до 80% – для этого подойдет специальное приложение Battery Charge Limit.

Не пользоваться телефоном, пока он подключен к кабелю. Часто происходит так, что поставив телефон заряжаться, пользователи продолжают им пользоваться, тем самым перегревая батареею и замедляя время зарядки.

Не пользоваться беспроводными зарядками. Процесс беспроводной зарядки гаджета сильно нагревает телефон, что в свою очередь, плохо сказывается на аккумуляторе.

Избегайте перегрева. Емкость батареи в горячем смартфоне будет уменьшаться гораздо стремительнее, чем в холодном. Доказано, что батарея при температуре в 55 градусов деградирует практически в 4 раза быстрее, чем при нормальных 25.

Главный лайфхак по правильной зарядке батареи телефона

От чего стоит отказаться уже сегодня, так это от несертифицированных кабелей Lightning и USB-C, либо дешевых китайских аналогов с AliExpress. Использование неофициальных кабелей порой может даже угробить ваш девайс, а в дешевых беспроводных зарядках не отводят тепло, из-за чего телефон при зарядке может сильно нагреваться.

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В 2023 году многие производители перестали комплектовать зарядкой даже самые бюджетные смартфоны. Поэтому многие пользователи, чтобы сэкономить, берут зарядку подешевле, даже не подозревая, что она совсем не предназначена для их моделей.

Используя "родную" зарядку, которая специально разработана для вашего смартфона с учетом правильного выходного тока и напряжения, вы не только увеличите "жизнь" аккумулятора, но и обеспечите его оптимальную работу.

При этом надежный кабель необязательно должен быть дорогим. Главное – подобрать зарядку с аналогичными параметрами выходного тока и напряжения, которые указаны на корпусе "родного" зарядного устройства.

Все вышеуказанные рекомендации поначалу могут вызывать определенные неудобства в повседневной жизни. Однако, если вы приложите усилия, они со временем превратятся в полезные привычки. Ведь замена смартфонной батареи является не только дорогостоящей процедурой, но также может лишить вас гарантии на надлежащую работу телефона в будущем.

Ранее УНИАН рассказывал, как сделать, чтобы смартфон дольше держал заряд путем отключения одной функции. И делились лайфхаком, как "прокачать" боковые кнопки на смартфоне.

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