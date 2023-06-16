Отключив ее, вы не только сэкономите расход аккумулятора, но и решите проблему с отображением важных уведомлений.

Если вы заряжаете телефон несколько раз в день и в последнее время практически "живете" возле розетки, причин этому может быть уйма. Одним из главных виновников, почему батарея буквально таит на глазах, являются приложения, требующие большого количества ресурсов от телефона. Некоторые из них могут работать в фоновом режиме, незаметно потребляя заряд вашей батареи.

Сегодня поговорим об "Адаптивных уведомлениях" (Android Adaptive Notifications). Функция сама по себе полезная, по крайней мере для некоторых, но не все осознают, сколько бесценных процентов зарядки вытягивает эта опция из батареи смартфона.

Когда эта функция активирована, она получает доступ к вашим уведомлениям, анализируя ваше поведение в приложениях, и на основе предпочтений сортирует уведомления на срочные, полезные и не очень важные: первые обычно показываются сразу, а последние – заглушаются.

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Однако не все пользователи в восторге от этой опции. Во-первых, она может не показать важные уведомления из менее используемого вами мессенджера или банковского приложения, если решит, что прямо сейчас вам их видеть на надо. Во-вторых, она серьезно нагружает аккумулятор из-за своей фоновой работы. К счастью, это функцию можно отключить.

Как отключить адаптивные уведомления

Заходим в настройки, вводим в поиске слово "Уведомления" и пролистываем вниз, пока не увидим нужную опцию. После этого деактивируем Android Adaptive Notifications переводом переключателя в неактивное состояние.

Теперь, как минимум, все уведомления будут приходить в обычном режиме, без умной сортировки системой. Вдобавок, батарея телефона будет дольше держать заряд.

Если отключение опции не помогло, то можно попробовать отключить уведомления в менее важных приложениях и оставить только самые необходимые, такие как мессенджеры, СМС, соцсети и почта. Кстати, эта рекомендация касается как смартфонов на Android, так и iPhone.

Также стоит понимать, что экономия заряда батареи – это комплексный подход. Для увеличения "жизни" смартфона придумали "авиарежим", темный режим и кучу других фич. Также известно, что в Android 14 появится способ дополнительной экономии заряда батареи.

В то же время нельзя игнорировать основные правила зарядки своих устройств, в том числе допускать полный "заряд-розряд" батареи. УНИАН рассказывал, как правильно заряжать современный смартфон.

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