Смартфоны залили газировкой, а потом еще и заморозили прямо в воде.

Большинство современных флагманских смартфонов демонстрируют отличную защиту от воды и пыли, что подтверждают различные тесты. Но автор ютуб-канала TechDroid решил устроить некоторым моделям существенно более серьезное испытание.

Обычно производители смартфонов на своих промостраницах указывают, что их устройства способны выдерживать пол часа, час или даже сутки под водой. Однако обычно речь идет о чистой воде без примесей. В реальных же сценариях пользователи нередко заливают свои гаджеты колой, кофе и другими жидкостями.

Поэтому энтузиаст ради эксперимента полностью погрузил iPhone 14 Pro Max, Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra в лимонад, затем добавил тоника, после чего поставил емкость в морозильник на 6 часов.

Как оказалось, подобные испытания современным смартфонам-флагманам нипочем: все "испытуемые" остались полностью работоспособны, более того, они не понесли даже минимальных повреждений. Также примечательно, что функция Always on Display продолжала работать даже подо льдом.

Разумеется, повторять подобные тесты со своим смартфоном не рекомендуется. Но это испытание наглядно показало, что современные флагманы не убить сладкой жидкостью или заморозкой.

А в одном из предыдущих тестов лучшие смартфоны 2023 года сравнили в тесте на автономность. Из всех смартфонов дольше всех "прожил" Asus ROG Phone 7, несмотря на то, что он считается игровым девайсом. Также отличную автономность показали гаджеты Honor и OnePlus.

В свою очередь УНИАН делился лайфхаком, как определить, есть ли на телефоне функция влагозащиты. Для этого необязательно опускать его в воду – поможет специальное приложение.

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