Сегодня его можно найти в самых разных моделях смартфонов, особенно часто в китайских – Xiaomi, Honor и Huawei.

Если вы старше 30 лет, то наверняка помните те времена, когда файлы передавались по ИК-порту. В 2023 году эта функция кажется пережитком прошлого, как, например, телефонные пластиковые карточки и "болванки". Но на самом деле ИК-порты до сих пор устанавливают в современные смартфоны, но не все знают, для чего он нужен.

В начале 00-х годов наличием ИК-порта в своем мобильнике мало кто мог похвастаться, но уже к середине десятилетия они стали нормой. Все потому, что в течение длительного времени ИК-порт был основным способом передачи файлов между телефонами. Все, начиная от игр и заканчивая аудиорингтонами, передавалось через него.

Удобным такой процесс назвать было нельзя, так как для успешной передачи файлов требовалось буквально "прилепить" два телефона друг к другу и не двигать их. После этого приходилось ждать пару минут, чтобы даже небольшой файл размером в 5 Мбайт наконец "улетел" на другое устройство. В будущем, ему на смену пришел Bluetooth и надобность в ИК-порте отпала, потому что новая функция была быстрее и работала на большем расстоянии.

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Зачем в современных смартфонах нужен ИК-порт и как он работает

Обычно ИК-порт можно встретить в смартфонах китайских производителей – его до сих пор ставят Xiaomi, Huawei, Honor и другие. Он располагается на верхнем торце и напоминает черный глазок.

В современных смартфонах ИК-порт никак не связан с передачей файлов – вместе этого он позволяет превратить ваше устройство в универсальный пульт, с помощью которого можно управлять телевизором, ТВ-приставкой, кондиционером, аудиосистемой и другой техникой. И что важно, все это без необходимости использовать Wi-Fi.

Например, в смартфонах Xiaomi есть фирменная программа Mi Remote controller, которая позволяет настроить ИК-порт под всю технику в доме. Особенно это удобно в случае с телевизорами и кондиционерами, которые не поддерживают управление через Wi-Fi.

В общем и целом, ИК-порты в 2023 году довольно удобная штука, но пригодится она точно не всем. Поэтому устанавливают в свои смартфоны ее далеко не все производители, а многие владельцы даже не догадываются о наличии у них под рукой старого-доброго ИК-порта.

К слову, если ваш смартфон лишен ИК-приемника, его можно купить в виде отдельного аксессуара, коих представлено огромное множество на AliExpress и других популярных маркетплейсах. Стоят они не дороже 200 грн.

Ранее УНИАН делился рекомендациями, почему не стоит заряжать смартфон до 100% и какой процент заряда считается оптимальным. И рассказывали, какая зарядка смартфона быстрее – от USB-порта или от розетки.

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