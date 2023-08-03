В лидерах ультрафлагман Samsung с 200-мегапиксельной камерой.

Создатели популярного бенчмарка АnTuTu выложили ежемесячный рейтинг смартфонов по степени того, насколько ими довольны их владельцы. То есть, он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы.

Июльский рейтинг возглавил Galaxy S23 Ultra с показателем удовлетворенности 95,05%. Примечательно, что в прошлом месяце ультрафлагман Samsung набрал 94,17% позитивных отзывов и находился на третьем месте.

Второе место занял фотофлагман Vivo X90 Pro+ с 92,98% позитивных отзывов, а третье – Nubia Z50 Ultra с 92,73%. Для сравнения, по итогам июня тройка лидеров состояла из Meizu 20 Pro, Xiaomi 12S Ultra и Galaxy S23 Ultra.

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Остальные позиции "народного" рейтинга выглядят так:

Xiaomi 13 Pro – 92,06%

Honor Magic5 Pro – 91,8%

Honor X40 GT – 91,53%

OnePlus 11 – 90,02%

Oppo Find X6 Pro – 89,86%

Xiaomi 13 Ultra – 89,85%

Huawei Mate 50 Pro – 88,98%

А меж тем в рейтинге самых мощных Android-смартфонов на сегодняшний день появился новый "король". Актуальный рейтинг AnTuTu возглавил Red Magic 8S Pro. Игровой смартфон оснащенный разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 2.

Выбор недорогого смартфона в 2023 году может быть непростой задачей, ведь рынок переполнен огромным количеством моделей от разных производителей. УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов по соотношению "цена-качество"

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