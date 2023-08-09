Уменьшить травматизм или повысить эффективность тренировок – эксперты прогнозируют применение ИИ во многих сферах.

Искусственный интеллект давно нашел свое место в работе с текстами и изображениями. А широкое использование его в спорте может привести к повышению уровня продуктивности профессиональных спортсменов, а также помочь привлечь других к занятиям спортом, считает инженер компании Encord, специализирующейся на разработке моделей ИИ, Алекс Бонне.

В комментарии информационному агентству PA Бонне отметил, что машины на основе искусственного интеллекта уже некоторое время используются в сфере спорта, выполняя разнообразные задачи (от сбора статистических данных до систем компьютерного зрения Hawk-Eye).

"Мы увидели, что в шахматах использование искусственного интеллекта фактически заставило игроков найти новые способы игры. Они много тренируются против компьютеров, а компьютеры не всегда играют так, как это делает человек, поэтому теперь стиль шахмат отличается от того, что был раньше", – акцентирует Бонне.

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Но с более мощными программами машинного обучения и увеличенным набором данных для их использования можно будет открыть целый набор методов, которые могут помочь спортсменам, подчеркивает эксперт. Это может быть совершенствование техники тренировок и питания или развитие тактики и стратегии.

"Это также применимо к традиционным видам спорта, таким как футбол, теннис, регби, где вы можете открывать новые стратегии. С помощью новых инструментов искусственного интеллекта вы можете исследовать различные сценарии и то, как новые методы будут применяться в реальном мире. Например, в велоспорте ... многие спортсмены используют наклейки на своих велосипедах, которые говорят им, когда пора есть и пить, но с помощью ИИ это можно сделать за вас. ... ИИ также может участвовать в планировании оптимальных тренировок для спортсменов. Это может повысить производительность, но также уменьшить травматизм, особенно в таких видах спорта, как теннис и футбол. ... Вы можете проанализировать тренировки и сделать их лучше, что в конечном итоге приведет к меньшему количеству травм и большей продуктивности игроков", – говорит специалист.

Бонне акцентирует. что сфера использования искусственного интеллекта не должна ограничиваться профессиональным спортом, это также может разнообразить игру в теннис, бадминтон или гольф для развлечения, да и просто сделать занятия спортом более веселыми.

"Это сделает спорт более увлекательным. Можно получить геймифицированный опыт, добавить этот дополнительный слой, и это заинтересует людей спортом", – убежден он.

Искусственный интеллект - последние новости

Meta вместе с другими крупными игроками на рынке, работающими с искусственным интеллектом, в частности, включая Google, Microsoft и OpenAI, взяли перед Белым домом обязательства по ответственному развитию искусственного интеллекта. Google уже анонсировала новый инструмент, который должен облегчить пользователям определение того, было ли изображение создано с помощью ИИ. Instagram, похоже, работает над похожей технологией.

Также компания Google тестирует инструмент под рабочим названием Genesis, который будет использовать искусственный интеллект для написания новостей.

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