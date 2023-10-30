Судя по всему, это первый шаг Apple к установке приложений из сторонних источников, как на Android.

Свежее обновление iOS 17.1 принесло на iPhone установку сторонних приложений из любых источников, а не только из магазина App Store. По крайней мере можно передать IPA-файлы с компьютера Mac на iPhone через AirDrop.

Видеоролик, показывающий процесс установки приложения с помощью этого метода, был опубликован в интернете. Ряд пользователей iPhone сообщили в соцсетях, что этот способ работает на iOS 17 и более поздних версиях.

Судя по всему, это первый шаг Apple к возможности установки приложений из сторонних источников, как это возможно на Android. Известно, что корпорация должна с марта 2024 года соблюдать Европейский закон о цифровых рынках, требующий, помимо всего прочего, снять запрет на установку приложений из сторонних источников.

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Правда, речь идет только о странах Европейского Союза, поскольку такое законодательное требование вступит в силу только там. Однако, эксперты считают, что Apple даст такую возможность по всему миру, что подтверждает передача приложения через AirDrop.

Таким образом, в ближайшем будущем "яблочные" пользователи получат больше свободы в выборе и установке приложений, что сделает Айфоны еще более привлекательными для тех, кто ценит гибкость и возможность настройки своего девайса.

Ранее ЕС заставил Apple перейти на разъем USB-C в Айфонах

Замена Lightning на USB-C стала одним из ключевых нововведений в линейке смартфонов iPhone 15. Осенью 2022 года Евросоюз утвердил стандарт USB-C официально, и яблочной компании пришлось подчиниться.

Аналогичная ситуация с возможностью установки сторонних приложений на iPhone в обход App Store. Сначала требования ЕС носили рекомендательный характер, но теперь компанию официально обязали снять запрет на установку приложений из сторонних источников.

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