Гаджет задействует сенсоры Face ID, чтобы определить, насколько близко экран находится от вашего лица.

СМИ и яблочные пользователи, обновившие свои iPhone до iOS 17, обнаружили не упомянутую ранее полезную функцию. Она помогает защитить глаза при активном пользовании смартфоном.

Большинство современных смартфонов уже оснащены функциями по типу "Темный режим" и "Ночной режим", которые снижают нагрузку на глаза пользователей. Теперь к ним прибавились опция "Screen Distance" ("Расстояние экрана") для устройств, поддерживающих Face ID.

Она использует селфи-камеру и другие датчики айфона для определения расстояния между глазами пользователя и дисплеем. Если девайс находится ближе чем 30 см к глазам в течение нескольких минут, на экране появляется сообщение.

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Цель новой функции – предотвратить привычку подносить экран смартфона слишком близко к глазам, и таким образом, снизить вероятность переутомления глаз. Apple также считает, что это может помочь избежать развития близорукости у детей, если они с раннего возраста выработают привычку держать свои устройства на более безопасном для глаз расстоянии.

Для активации функции "Screen Distance"

Откройте Настройки, далее перейдите в раздел "Экранное время"

Найдите пункт "Расстояние до экрана" и активируйте переключатель.

Функция работает на моделях iPhone X или новее с установленной iOS 17 или iPad Pro 11" или новее с iPadOS 17.

В одной из предыдущих заметок УНИАН делился рекомендациями, как не "убить" зрение, активно пользуясь смартфоном. Для этого всего лишь нужно изменить некоторые настройки экрана смартфона. Они встроены в Android-смартфоны и Айфоны по умолчанию.

После обновления до iOS 17 многие пользователи iPhone заметили странную особенность – смартфоны начали выключаться посреди ночи на несколько часов, а затем самостоятельно включаться ближе к утру. Аномальная активность проявляется как на новеньких iPhone 15, так и на более старых моделях.

Также пользователи, обновившиеся до iOS 17, жаловались, что их смартфоны начали быстрее разряжаться. Особенно сильно пострадали более старые версии iPhone.

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