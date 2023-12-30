iPhone 16 Pro Max получит самый большой экран в истории смартфонов Apple и станет мини-планшет.

Apple не меняла размеры экранов iPhone с момента выпуска моделей ‌‌iPhone‌‌ 12 в 2020 году, однако это должно измениться с линейкой iPhone 16. В следующем году Apple увеличит диагонали экранов своих самых дорогих айфонов.

Ранее инсайды об увеличении экранов iPhone 16 Pro уже появлялись в интернете, но теперь портал MacRumors собрал все самые свежие инсайды. Благодаря этому у нас есть довольно точное представление о том, каким будут новые айфоны.

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат дисплей с диагональю 6,3 дюйма и 6.9 дюйма соответственно. Таким образом, дисплей "Про Макс" будет больше, чем у конкурентной модели Samsung Galaxy S24 Ultra. Напомним, актуальные модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют экран с диагональю 6.1 и 6,7 дюйма.

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При этом увеличатся не только дисплеи, но соотношение сторон в пользу чуть более вытянутого. Если длина 15 Pro Max составила 159,9 мм, то у 16 Pro Max она будет 163 мм. А вот ширина останется практически без изменений: у новинки этого года она 76,70 мм, а в следующем – 77,58.

Предполагается, что новые размеры дадут Apple больше внутреннего пространства для компонентов. Например, модели iPhone 16 Pro могут получить более крупные и долговечные батареи, сам дисплей также получит улучшения.

Кроме того, увеличенный корпус позволит разместить перископ в компактном корпусе iPhone 16 Pro. Вероятно, именно из-за размера 15 Pro Apple сделала это новшество камеры эксклюзивом 15 Pro Max.

Еще до выхода iPhone 15 в сети начала появляться информация об iPhone 16. И в отличие от текущего поколения, в следующих айфонах измениться должно почти все, от дизайна до присутствия искусственного интеллекта. УНИАН рассказывал, что уже известно об iPhone 16.

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