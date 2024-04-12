Пользователи при получении фотографии с обнаженным телом сначала увидят размытое изображение и смогут решить, смотреть его или нет

Instagram тестирует новые функции, для защиты от сексуального вымогательства и использования интимных изображений, а также для ограничения потенциальным мошенникам и преступникам поиска и взаимодействия с подростками.

Как пишет Meta, теперь Instagram будет предупреждать пользователей о получении фотографий обнаженных тел в личных сообщениях и начнет размывать такие изображения.

Новая функция будет автоматически включена для пользователей Instaram в возрасте до 18 лет. Владельцы аккаунтов совершеннолетнего возраста смогут включить функцию самостоятельно.

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Если функция "защиты от наготы" будет включена, то пользователи при получении фотографии с обнаженным телом, сначала увидят размытое изображение и смогут решить, смотреть его или нет. Пользователь также увидит сообщение о том, как заблокировать отправителя и пожаловаться на него.

При отправке или получении этих изображений пользователи будут перенаправлены на советы по безопасности, напоминающие о необходимости быть осторожным и и том, что отправку можно отменить.

"Защита от обнажения использует машинное обучение на устройстве, чтобы проанализировать, содержит ли изображение, отправленное в личном сообщении в Instagram, обнаженное тело. Поскольку изображения анализируются на самом устройстве, защита будет работать в чатах со сквозным шифрованием, где Meta не будет иметь доступа к этим изображениям – если только кто-то не решит сообщить нам о них", - говорится в сообщении.

При этом, когда новая функция станет доступна, не уточняется.

Ранее Meta Platforms объявила о планах автоматически ограничивать аккаунты подростков в Instagram и Facebook от вредного контента, включая видео и публикации о членовредительстве, изображениях насилия и расстройствах пищевого поведения.

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