Tesla Bot буде виконувати роботу, пов’язану з нейронними мережами й суперкомп’ютером Dojo.

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск анонсировал разработку настоящего робота-гуманоида Tesla Bot, прототип которого может появиться уже в 2022 году.

Об этом информирует Tech Crunch.

Tesla Bot будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и суперкомпьютером Dojo.

"Собственно, если подумать о том, что мы делаем с автомобилями, Tesla, возможно, является крупнейшей в мире компанией в сфере робототехники, потому что наши машины похожи на почти умных роботов на колесах", – сказал Маск.

Маск говорит, что хочет создать робота дружелюбным к людям. Высота новой разработки Tesla составит 172 см; будет передвигаться он со скоростью 8 км в час. Лицо робота будет иметь вид экрана, на котором будут транслировать важную информацию.

Конечности будут управляться с помощью 40 сервоприводов.

Американец надеется, что Tesla Bot сможет заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. Но изобретатель подчеркнул, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская