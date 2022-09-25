Согласно задумке Tesla, Optimus призван заменить большую часть рутинной человеческой работы.

Компания Илона Маска Tesla начала рассылать приглашения на ежегодное мероприятие Tesla AI Day, из которого следует, что в рамках шоу 30 сентября будет представлен первый человекоподобный робот компании – Tesla Bot – нынче более известный как Tesla Optimus.

Цифровая открытка также сопровождается иллюстрацией, на которой изображены "руки" робота, пальцы которого образуют символ формы сердца.

Незадолго до рассылки приглашений на сайте Tesla также появилась вакансии, из описания которых следует, что компания намерена использовать на своих предприятиях тысячи роботов-гуманоидов. Их хотят задействовать для выполнения повторяющихся и монотонных задач, что позволит автоматизировать их выполнение.

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Концепт робота-гуманоида общего назначения впервые был представлен более года назад. Согласно задумке Tesla, Optimus призван заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом Маск тогда подчеркнул, что робот не нацелен отбирать рабочие места у самих людей.

В начале 2022 года Маск говорил, что Tesla в этом году отдает приоритет разработке именно рабочего прототипа робота-гуманоида, а не запуску новых продуктов, которые отложили на 2023 год. Также миллиардер отметил, что общественность пока не увидела ценность Tesla Optimus, однако этот робот "полностью изменит мировую экономику".

Ранее УНИАН уже писал, что в 2023 ожидается запуск спутников Starlink второго поколения, которые будут крупнее и мощнее нынешних моделей. К ним также смогут подключаться обычные смартфоны в местах, где нет сотовой сети, и электрокары Tesla. Скорость обещают в районе 2-4 Мбит/с, чего хватит на передачу текстовых сообщений и небольших файлов.

SpaceX планирует запускать партии Starlink V2 на борту своего огромного корабля Starship следующего поколения, который также будет доставлять грузы и людей на Луну и Марс, если все пойдет по плану. Маск недавно заявил, что первый орбитальный испытательный полет Starship "вполне возможно" состоится в ноябре.

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