Яблочная компания уже пару лет работает над определением уровня сахара в Apple Watch, однако пока так и не добавила эту функцию в свои часы.

Компания Huawei начала продажи китайской версии смарт-часов серии Watch 4. В отличие от глобальных Watch 4 и Watch 4 Pro, представленных в начале месяца, китайские модели оснащены уникальной функцией неинвазивного глюкометра.

Как отмечает производитель, китайская версия Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro – это первые в мире умные часы с функцией неинвазивного (без прокола кожи) мониторинга уровня сахара.

Гаджет не сертифицирован как медицинский прибор, поэтому гарантировать точность данных Huawei не станет. Но обещает, что новая функция способна определить вероятность риска развития сахарного диабета сразу по 10 разным показателям, что позволит вовремя обратиться к врачу.

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Отмечается, что алгоритм неинвазивного глюкометра собирает данные из мониторинга сердечного ритма и ЭКГ. Для оценки потребуется, чтобы пользователь носил часы на регулярной основе не менее 7 дней.

Помимо мониторинга уровня сахара в крови часы также предлагают такие функции для здоровья, как отслеживание частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови (SpO2), определение температуры кожи, ЭКГ и так далее. Обе модели получили защиту от воды 5ATM, GPS, поддержку eSIM и NFC, а также встроенный микрофон и динамик для связи.

Цена Huawei Watch 4 в Китае стартует от 385 долларов, а модели Watch 4 Pro – от 485 долларов.

Отметим, что компания Apple уже несколько лет работает над определением уровня сахара в Apple Watch, однако пока так и не добавила эту функцию в свои часы.

Ранее УНИАН делился подборкой лучших бюджетных умных часов, стоимость которых не превышает $200 или 7.5 тыс. грн. Все модели в рейтинге работают со смартфонами как на iOS, так и на Android.

Также рассказывали о необычных часах Huawei со встроенными наушниками – они прячутся под экраном часов и звучат достойно на уровне обычных беспроводных моделей.

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