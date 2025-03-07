Вчерашний релиз серии RX 9070 стал одним из самых успешных запусков за всю историю графического подразделения AMD.

Видеокарты AMD сейчас вызывают наибольший интерес у пользователей. Модели "красных" пользуются большим спросом и продаются намного лучше NVIDIA GeForce. И свежим подтверждением этому является топ самых продаваемых GPU на площадке Amazon.

Журналисты Wccftech обратили внимание, что всего за сутки с момента старта продаж, видеокарты серии Radeon RX 9070 заняли восемь строчек в топ-10 самых продаваемых на крупнейшей торговой площадке. При этом две оставшиеся позиции в первой десятке занимают другие ускорители AMD.

Лидером продаж является Radeon RX 9070 XT с дизайном XFX MERCURY. Второе место досталось Radeon RX 7800 XT в исполнении GIGABYTE GAMING OC. А замыкает тройку лидеров Radeon RX 9070 XT ASUS TUF GAMING OC.

Видео дня

Из стана NVIDIA наибольшим спросом пользуется GeForce RTX 4060 с дизайном GIGABYTE GAMING OC. Он довольствуется лишь 12-й строчкой рейтинга.

Специалисты Tom’s Hardware назвали Radeon RX 9070 XT лучшей на начало марта 2025 года видеокартой для 2К-гейминга. А вот конкурирующая с ней GeForce RTX 5070 совершенно не впечатлила. Более того, техноблогеры раскритиковали компанию за лживый маркетинг.

Несмотря на это, согласно свежему опросу Steam, видеокарты Nvidia GeForce установлены у более 83% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 11.49%. Ускорителями Intel пользуется 5.21% геймеров.

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