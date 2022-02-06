В будущем технологию хотят внедрить в серийный модели, но не ради развлечения, а для безопасности.

Современный автопилот постепенно захватывает все больше и больше фичей управления автомобилем. Не за горами то время, когда водители будут попросту не нужны.

Так, например, инженеры из Toyota обучили автопилот дрифту. Машина может за доли секунды просчитывать траекторию движения и самостоятельно проходить сложные участки трассы, меняя угол скольжения.

Для испытаний сделали модифицированую версию Toyota Supra. Непосредственно во время заезда, за рулем сидел один из ведущих дрифтеров Японии Кэн Гуси. В Toyota отметили, что хотят предоставить каждому водителю такой же уровень мастерства, которым владеет профессиональный гонщик.

По словам сотрудников компании, цель этого исследования не в съемке эффектного видео, а в повышении безопасности движения на дорогах в скором будущем. Автомобили смогут намеренно уходить в дрифт, чтобы, например, войти в поворот на скорости или объехать препятствие, избежав ДТП.

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Ранее УНИАН уже писал, что группа инженеров из Toyota создала дрон размером с насекомое – аппарат летает без встроенного аккумулятора. Вместе него используется конфигурация из пьезоэлектрического привода, дипольной антенны на 5 ГГц и крыльев.

До этого другой автопроизводитель Cadillac представил свое видение о персональном транспорте будущего. Вместо лобового стекла – огромный телевизор, а на месте, где традиционно устанавливается педальный узел, расположена специальная полочка с домашними тапочками и пледом.

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