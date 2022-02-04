Ранее сообщалось, что система автоматического экстренного торможения в Model 3 работает с перебоями.

В последнее время электрокары Tesla все чаще подвергаются критике, в том числе из-за "фантомного торможения" под управлением автопилота (и без). Как сообщал УНИАН, десятки тысяч электрокаров отозвали из-за проблем с софтом.

Впрочем, с этим согласны не все поклонники бренда. Герой данной заметки решил на практике доказать, что у фирменных электромобилей с безопасностью все в порядке, передает местный ресурс Mydrivers.

При этом он не стал использовать манекены, как это делают в подобных тестах, а сам встал на дороге прямо на пути движения автомобиля. Как можно удостовериться на ролике ниже, эксперимент обошелся без каких-либо травм либо чего страшнее.

Несмотря на "утопленную" педаль газа, автомобиль распознал пешехода на дороге и за несколько десятков метров предупредил водителя об обнаруженном препятствии, а затем затормозил примерно в метре от автора видео, уже готовящегося отпрыгнуть в сторону.

Ранее другой китайский блогер-миллионик заявлял, что функция аварийного торможения, представленная в автомобилях Tesla Model 3, дважды отказала при тестировании. В ответ компания подала исковое заявление о клевете, утверждая, что опубликованные ролики являются черным пиаром по заказу конкурентов Tesla.

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Параллельно в стенах компании Илона Маска ведется работа над футуристическим электропикапом Tesla Cybertruck. В автомобиле нет ручек – даже выдвижных. Двери открываются автоматически при приближении владельца, с помощью ключ-карты или смартфона.

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