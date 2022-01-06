Даже вместо лобового стекла тут огромный телевизор.

На проходящей в эти дни техновыставке CES 2022 Cadillac представил концепт-кар InnerSpace. Прототип представляет собой видение американской марки о персональном транспорте будущего.

Вместо ветрового стекла у концепта зафиксирован большущий изогнутый дисплей на котором можно смотреть фильмы или включать видеоигры. А на месте, где традиционно устанавливается педальный узел, расположена специальная полочка с домашними тапочками и пледом.

Кроме того, для максимально удобной посадки и высадки из автомобиля панорамная крыша приподнимается вверх вместе с открыванием дверей, после чего раздельные кресла выдвигаются навстречу к пассажиру.

В концепт-каре также используется технология аккумуляторов Ultium, которые рассортированы по всей длине кузова, а не сконцентрированы в одном месте. Это позволило сделать силуэт автомобиля более низким и спортивным, а также расширить внутреннее пространство в салоне.

По задумке Cadillac, с появлением таких автомобилей человек сможет использовать время в дороге для того, чтобы передохнуть в пути между домом и работой, длинными переездами между встречами или просто путешествовать с удобствами.

Читайте такжеРекорд столетия: впервые в истории Toyota обошла General Motors по продажам авто в СШАПоскольку InnerSpace на стадии концепта, никакой информации о продажах и цене нет. Беспилотник может навсегда остаться концептом, хотя выглядит очень интересно.

Ранее в Citroen представили самый маленький в мире кроссовер. Он развивает 45 км/ч и может проехать 70 км без подзарядки. И, естественно, водительские права для него не нужны.

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