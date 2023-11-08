Робот принял человека за коробку с овощами.

В Южной Корее на заводе по сортировке овощей робот задавил человека, не отличив его от коробки с перцем.

В частности, роботизированная рука, приняв мужчину за ящик с овощами, схватила его и, прижав к конвейерной ленте, раздавила. Пострадавшего тут же госпитализировали, однако врачам не удалось спасти его, передает Би-би-си.

Погибший - работник компании, которая производит роботизированные руки, проверял работу датчиков перед тестовым запуском. Робот должен был поднимать ящики и ставить их на паллеты. Именно в этот момент машина и дала сбой.

Видео дня

Инциденты с роботами

В марте в Южной Корее произошел инцидент с 50-летним рабочим завода по производству автозапчастей. Он получил серьезные травмы, оказавшись на пути роботизированной руки.

А летом стало известно, что беспилотник с искусственным интеллектом пытался убить своего оператора во время военной симуляции, потому что тот мешал ему достичь цели. Дело в том, что во время симуляционного тестирования беспилотник добавил свои инструкции, которые разрешали убивать всех, кто встанет на пути.

Вас также могут заинтересовать новости: