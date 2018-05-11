Boston Dynamics показала, как робот Атлас научился бегать и перепрыгивать бревно (видео)

Boston Dynamics продемонстрировала новое умение гуманоидного робота Atlas - бег по горизонтальным и наклонным поверхностям.

Инженеры компании Boston Dynamics показали новые возможности своих роботов. Гуманоидный робот Atlas научился бегать, отрывая обе ноги от земли, а четвероногий робот SpotMini теперь умеет без помощи оператора перемещаться внутри зданий с множеством объектов и препятствий на пути. Ролики с испытаниями роботов опубликованы на YouTube-канале компании.

Как передает N+1, Boston Dynamics продемонстрировала новое умение гуманоидного робота Atlas - бег по горизонтальным и наклонным поверхностям. В ролике можно видеть, что робот именно бежит - он отрывает обе ноги от земли и во время каждого цикла он опирается на землю только одной ногой. Кроме того разработчики показали, как Atlas умеет перепрыгивать через лежащее бревно.

Кроме новых возможностей гуманоидного Atlas разработчики показали, как четвероногий робот SpotMini в течение шести минут передвигается по лабораториям Boston Dynamics в автономном режиме без вмешательства оператора. Перед испытанием оператор вручную провел робота по маршруту, для того, чтобы он создал 3D-карту зданий и местности с помощью своих камер.

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Для этого у робота есть пять блоков из четырех камер, расположенных по периметру корпуса. На карте, показанной в первой части ролика, можно видеть, что робот перемещается между виртуальными контрольными точками, которые расставлены через несколько метров по всему маршруту, поэтому на некоторых поворотах он резко поворачивает в сторону к новой точке. Во время спуска с лестницы ему приходится разворачиваться и спускаться в таком положении. Вероятно, это обусловлено конструкцией ног и распределением веса робота.

Как сообщал УНИАН, ранее в Boston Dynamics показали, как робот делает сальто.