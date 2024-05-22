Обещают, что новинка на Arm-чипе Snapdragon X на 58% быстрее MacBook Air M3,

Компания Microsoft анонсировала новый бренд Copilot Plus – так будут называть ноутбуки с интегрированной поддержкой ИИ. Первыми устройствами серии оказались две модели Surface Laptop, которые станут прямым конкурентом MacBook Air от Apple.

Ноутбуки от Microsoft получили ARM-процессор Qualcomm Snapdragon X Elite, который должен обеспечивать рекордную ИИ-производительность. Обещают, что новинка на 58% быстрее MacBook Air M3, а также более живучая (до 22 часов), пишет Windows Central.

Также ноутбуки имеют выделенный нейронный процессор, предназначенный для работы ИИ-сервисов. Одна из представленных функций – Recall. ИИ будет "запоминает" действия в приложениях, на сайтах и не только, а затем позволит быстро найти нужную информацию.

В плане "начинки" новинки Surface Laptop еще больше превосходят MacBook Air. Во-первых, минимальная конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти – также есть варианты с 32 и 64 Гбайт ОЗУ. Во-вторых, частота обновления 120 Гц на 13-дюймовом и 15-дюймовом дисплеях (у Apple такое только в MacBook Pro). В-третьих, продвинутый трекпад с тактильным откликом.

В продажу первые ноутбуки Copilot Plus поступят 18 июня. Стартовый 13-дюймовый Surface Laptop будет стоить $999, версию с экраном на 15 дюймов оценили в $1199. В случае с MacBook Air М3 1199 долларов просят за версию на 13'' в базе.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета, включая iPad Pro OLED на чипсете M4. В тестах производительности он почти на 20% превосходит MacBook Air на M3.

Ранее Microsoft подтвердила, что не планирует выпускать Windows 12 в этом году. Вместо нее выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

Вас также могут заинтересовать новости: