Пока это только концепт.

В Берлине прямо сейчас проходит выставка электронных гаджетов IFA 2024. Один из наиболее интересных гаджетов привезла компания Acer – это концептуальный ноутбук со встроенным геймпадом. Последний можно в любой момент вытащить, если захочется во что-нибудь поиграть.

Геймпад расположен в том месте, где у обычных ноутбуков находится тачпад. Более того, сам этот геймпад еще и разделяется на две части как Joy-Con от Nintendo Switch.

Еще одна особенность ноутбука – выдвижные динамики мощностью по 5 Вт каждый. Они выдвигаются автоматически, когда пользователь достает контроллер. Также вишенкой на торте выступает RGB-подсветка, которую можно настроить на свой вкус.

Пока это только концепт, но если будет интерес, в Acer обещают подумать над запуском в серию.

Ранее в этом году Lenovo представила необычный ноутбук, способный переключаться между Windows и Android. Использовать устройство можно как вместе, так и отдельно друг от друга.

А если вы собираете игровой ПК, специалисты советовали лучшие процессоры и видеокарты, которые можно купить летом 2024 года. В то же время Steam называл самую популярную конфигурацию игрового ПК прямо сейчас.

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