Она несколько дороже базовой версии: цена составляет от 372 до 404 долларов.

Acer присоединилась к когорте партнеров Intel по выпуску игровых видеокарт, запустив продажи своей версии флагманской Arc A770, которая выделяется очень необычным дизайном и двумя разными вентиляторами.

Полное название новинки – Predator BiFrost Intel Arc A770 OC. Она несколько дороже базовой версии: цена составляет от 372 до 404 долларов.

Графический процессор видеокарты получил заводской разгон и функционирует на частотах 2200-2400 МГц. У карты есть 16 ГБ памяти GDDR6 с частотой 17,5 ГГц. Также известно, что карта в обычном режиме потребляет 250 Вт, в разгоне – до 280 Вт. Питание же осуществляется через два 8-контактных разъема.

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Acer решили установить для охлаждения видеокарты два вентилятора разного формата. Один работает по принципу турбины, а другой, более крупный обдувает радиатор более привычным способом.

Напомним, что в качестве основы здесь выступает решение от Intel. Сама карта позиционируется как конкурент Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti, имеет 8 либо 16 ГБ памяти на выбор и 4096 блоков FP32. За базовую версию карты просят $329 (примерно 12 000 грн).

Также в линейке игровых видеокарт Intel есть модель Arc A750, базирующейся на том же чипе, что и старшая модель. По показателю "производительность за доллар" Arc A750 превосходит Nvidia GeForce RTX 3060 на 53%, говорят в Intel. Ее оценили в 289 долларов.

А уже 20 октября в продажу поступят новые процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake. По сравнению с текущим поколением, прирост производительности в многопоточном режиме составил до 41%, в однопоточном – до 15%.

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