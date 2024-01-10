Использовать устройство можно как вместе, так и отдельно друг от друга.

В США прямо сейчас проходит крупнейшая выставка электронных гаджетов CES 2024. Один из наиболее интересных гаджетов привезла компания Lenovo – это устройство "2-в-1", которое действительно оправдывает свое название.

Устройствами "2-в-1" сегодня никого не удивишь, но ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid выделяется наличием сразу двух операционных систем и процессоров. Так, когда к нему присоединена клавиатура, работает Windows и процессор Intel Core Ultra, а в режиме планшета запускается Android и Snapdragon 8+ Gen 1.

В Lenovo считают, что устройство пригодится создателям медиа-контента, дизайнерам, специалистам по логистике и финансам. С клавиатурой новинка превращается в офисный инструмент, а в режиме планшета можно выполнять творческие задачи вместе со стилусом Lenovo Tab Pen Plus.

Тачскрин у новинки на 14 дюймов. Это OLED-панель с разрешением 2,8K. На задней части находится двойная камера на 13+5 мегапикселей, а среди разъемов два USB-C и 3.5-мм джек для наушников.

Использовать половинки можно как вместе, так и отдельно друг от друга – у каждой своя батарея. Стоит такой комплект $1999, а продажи ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid начнутся во втором квартале этого года.

Samsung в рамках CES 2024 показала прозрачный microLED-дисплей будто из фильмов про будущее. В результате получается практически голограмма – сверхвысокого качества.

В свою очередь OPPO представила смартфон с самой продвинутой камерой на рынке. Он получил пару по-настоящему уникальных фишек, которых не встретишь ни в одном другом смартфоне.

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