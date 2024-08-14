Сейчас лучшими решениями в бюджетно сегменте считается ARC A750 и Radeon RX 6650 XT.

Известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt опубликовал новое видео, в котором рассказал, какие модели видеокарт имеет смысл покупать в игровой ПК прямо сейчас, а от каких наоборот лучше вообще отказаться.

Сейчас сделать выбор может быть непросто, учитывая, что Intel, AMD и Nvidia в преддверии выхода новых видеокарт снижают цены на старые модели. Если вы не следите активно за рынком видеокарт, то для вас данный топ может быть полезен при апгрейде.

В бюджетной категории лучшей является Intel ARC A750, мощностей которой хватает как для 1080р, так и 2К-гейминга в многих играх. Также это отличный выбор для работы с видео, но энергоэффективность оставляет желать лучшего. В качестве альтернативы можно рассмотреть Radeon RX 6650 XT.

Если вы ищете видеокарту для 2K-геймина, то у AMD есть отличный вариант в лице Radeon RX 6750 XT c 12 ГБайт памяти и 192-битной шиной. Но если доплатить, можно взять Radeon RX 6800, у которой уже 16 ГБайт памяти и 256-битная шина.

К лучшим актуальным видеокартам эксперт также отнес Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT. Обе предлагают оптимальную производительность в 2К-гейминге. А последняя даже подойдет для периодического 4K.

Кто планирует играть с трассировкой лучше, следует рассмотреть GeForce RTX 4070 Super которая поддерживает все современные фишки от Nvidia и является одной из самых привлекательных карт до $550. Альтернативой от AMD ей может стать Radeon RX 7900 GRE.

Те же, кто готов потратить на видеокарту больше 1000 долларов, следует рассмотреть GeForce RTX 4070 Ti Super или даже RTX 4080 Super.

А вот Radeon RX 7600, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti (и с 8, и с 16 ГБ видеопамяти) противопоказано покупать летом 2024 года. У всех их есть более дешевые и круче аналоги.

Ранее эксперты назвали 6 недорогих процессоров, которые подойдут даже для игрового ПК. Все они предлагают оптимальный баланс цены/производительности и еще не скоро потеряют свою актуальность.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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