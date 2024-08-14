Известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt опубликовал новое видео, в котором рассказал, какие модели видеокарт имеет смысл покупать в игровой ПК прямо сейчас, а от каких наоборот лучше вообще отказаться.
Сейчас сделать выбор может быть непросто, учитывая, что Intel, AMD и Nvidia в преддверии выхода новых видеокарт снижают цены на старые модели. Если вы не следите активно за рынком видеокарт, то для вас данный топ может быть полезен при апгрейде.
- В бюджетной категории лучшей является Intel ARC A750, мощностей которой хватает как для 1080р, так и 2К-гейминга в многих играх. Также это отличный выбор для работы с видео, но энергоэффективность оставляет желать лучшего. В качестве альтернативы можно рассмотреть Radeon RX 6650 XT.
Если вы ищете видеокарту для 2K-геймина, то у AMD есть отличный вариант в лице Radeon RX 6750 XT c 12 ГБайт памяти и 192-битной шиной. Но если доплатить, можно взять Radeon RX 6800, у которой уже 16 ГБайт памяти и 256-битная шина.
- К лучшим актуальным видеокартам эксперт также отнес Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT. Обе предлагают оптимальную производительность в 2К-гейминге. А последняя даже подойдет для периодического 4K.
- Кто планирует играть с трассировкой лучше, следует рассмотреть GeForce RTX 4070 Super которая поддерживает все современные фишки от Nvidia и является одной из самых привлекательных карт до $550. Альтернативой от AMD ей может стать Radeon RX 7900 GRE.
- Те же, кто готов потратить на видеокарту больше 1000 долларов, следует рассмотреть GeForce RTX 4070 Ti Super или даже RTX 4080 Super.
А вот Radeon RX 7600, GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti (и с 8, и с 16 ГБ видеопамяти) противопоказано покупать летом 2024 года. У всех их есть более дешевые и круче аналоги.
Ранее эксперты назвали 6 недорогих процессоров, которые подойдут даже для игрового ПК. Все они предлагают оптимальный баланс цены/производительности и еще не скоро потеряют свою актуальность.
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