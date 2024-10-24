Продукция Nvidia получила всего 3 места из 7 возможных. А решениям Intel и вовсе не нашлось места в списке.

На популярном портале PC Gamer появился материал, в котором специалисты собрали топ видеокарт из всех, что есть на рынке в разных ценовых категориях.

Прежде всего эксперты предлагают назвать "лучшую карту в целом", где деньги не имеют значения. Пожалуй, здесь все очевидно, ведь безоговорочную победу одерживает GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA годится для 4K-гейминга как в нативном разрешении, так и с трассировкой лучей. Единственный недостаток – высокий ценник.

Второй в списке значится номинация на лучшую видеокарту AMD. Здесь победу одерживает AMD Radeon RX 7900 XTX, которая в два (а иногда и более) раза дешевле GeForce RTX 4090 и тоже подходит для игр в разрешении 4K. Однако без трассировки лучей.

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Сегмент 600-800 долларов: GeForce RTX 4070 Ti Super. Благодаря 16 гигабайт VRAM эта карточка будет оставаться актуальной для 2K-гейминга на ближайшие 3-4 года.

GeForce RTX 4070 Ti Super. Благодаря 16 гигабайт VRAM эта карточка будет оставаться актуальной для 2K-гейминга на ближайшие 3-4 года. Сегмент 500-600 долларов: GeForce RTX 4070 Super. Она хороша для игр в разрешении 1440p в нативном разрешении и 4K с помощью DLSS 3.

GeForce RTX 4070 Super. Она хороша для игр в разрешении 1440p в нативном разрешении и 4K с помощью DLSS 3. Сегмент 350-500 долларов: Radeon RX 7800 XT. Она немного медленнее GeForce RTX 4070 Super, но разница в цене в 100 долларов и 16 ГБайт видеопамяти делает ее привлекательной в своем сегменте.

Сегмент 250-350 долларов: Radeon RX 6700 XT. Особый интерес представляют 12 ГБайт видеопамяти, за счет чего можно не беспокоиться о необходимости снижать настройки графики в требовательных играх.

Ну и лучшей бюджетной видеокартой 2024 года признана Radeon RX 7600. За небольшие деньги она отлично справляется с запуском игр в 1080р и имеет 8 Гб видеопамяти. А по энергоэффективности она обходит даже более дорогие продукты Nvidia.

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами от Nvidia свои ПК оснастили более 77% пользователей, тогда как доля AMD составляет всего 15%. Самой же популярной моделью является RTX 3060, но в спинку ей дышит RTX 4060.

Про топовый флагман Nvidia RTX 5090 уже почти все известно – а теперь он еще и попал на видео. По размерам новая видеокарта примерно как RTX 4090, а для питания используется один разъем. Это опровергает слухи о необходимости двух 16-контактных разъемов.

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