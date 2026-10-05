Покупать подержанные процессоры стало опасно: разработчики выдают баны по железу

В технической поддержке Valorant отказались снимать бан с процессора.

Покупка подержанных комплектующих для ПК может обернуться неожиданной проблемой: вместе с процессором или видеокартой новый владелец теоретически способен получить и чужой бан в онлайн-игре. Современные античит-системы умеют распознавать не только IP-адреса, но и отдельные комплектующие.

Портал PCWorld рассказал о случае пользователя Reddit, который приобрел подержанный AMD Ryzen 7 5800X3D. Процессор работал нормально, однако при запуске Valorant игра сразу закрывалась.

После общения с поддержкой Riot Games он выяснил, что этим процессором раньше пользовался читер, в августе получивший бан по железу в Valorant. В поддержке отказались снимать бан с его процессора, а античит Riot Vanguard пометил остальные комплектующие ПК как железо читера.

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Точный перечень аппаратных данных, которые используют Vanguard и другие античит-системы, разработчики публично не раскрывают. Однако технически подобное ПО может идентифицировать различные компоненты компьютера – процессор, видеокарту, SSD, материнскую плату и сетевой адаптер.

Главная проблема заключается в том, что покупатель не может заранее узнать, был ли конкретный компонент связан с аппаратным баном. Поэтому при покупке б/у процессора, видеокарты или ПК-сборки стоит обращать внимание не только на состояние железа, но и на надежность продавца и возможность вернуть товар, отмечает PCWorld.

Ранее эксперты назвали 6 процессоров, которые в 2026 году уже пора менять. Процессоры обычно служат дольше видеокарт, поэтому многие пользователи продолжают пользоваться CPU, выпущенными несколько поколений назад.

Steam опросил своих пользователей и назвал самую популярную конфигурацию игрового ПК в сентябре 2026 года. Звание самой популярной видеокарты досталось RTX 5070, также пользователи все чаще выбирают процессоры AMD.

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