В Британии его можно предзаказать за 220 фунтов или 11 тысяч гривен.

Процессор AMD Ryzen 5 9600 появился в продаже сразу в нескольких европейских магазинах.

В британском Scan UK его можно приобрести за 221 фунт (11 тысяч гривен), а во французском LDLC он оценён в 300 евро (13 тысяч гривен), но поставки начнутся только через 15 дней.

Старшая модель Ryzen 5 9600X в Украине продаётся в среднем за 12 тысяч гривен, так что когда Ryzen 5 9600 поступит в продажу у нас, можно ожидать меньших цен.

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Ryzen 5 9600 - это урезанная версия 9600X, но с тем же количеством ядер и потоков (6/12), архитектурой Zen 5, 32MB L3 Cache и TDP 65W. Главное отличие - сниженные тактовые частоты: 3.8/5.2 ГГц против 3.9/5.4 ГГц у 9600X. Зато в отличие от старшей модели, в комплекте идёт штатный кулер Wraith Stealth, что делает процессор более выгодным выбором для сборки без дополнительных затрат на охлаждение.

AMD пока не представила другие non-X модели в линейке Ryzen 9000, но компания традиционно выпускает такие процессоры, так что можно ожидать расширения ассортимента. Пока же основной фокус направлен на старшие модели: Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, которые выйдут 12 марта.

Ранее мы рассказывали, что у геймеров "горят" топовые процессоры AMD – даже во время просмотра сериала.

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