Украинские дроны ударили по порту Усть-Луга в Ленинградской области

На объекте, который является ключевым для россиян на Балтике, разразился масштабный пожар.

В ночь на 11 ноября украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга, который является ключевым для россиян в Ленинградской области, в результате чего там возник масштабный пожар.

Удар уже подтвердил губернатор области Александр Дрозденко. По его данным, в общей сложности над территорией Ленинградской области было сбито 42 БпЛА.

В результате атаки беспилотников "зафиксированы попадания в портовой зоне Усть-Луги", написал Дрозденко в Telegram-канале.

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Он добавил, что произошел пожар, а также произошло отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге.

Украинские мониторинговые каналы сообщили, что в порту возник сильный пожар, который виден за десятки километров. Сервис NASA FIRMS уже зафиксировал очаги пожара в порту Усть-Луга и в акватории.

Кроме того, в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" ввели ограничения на прием и отправку самолетов. По данным российских СМИ, из-за этого два самолета, летевшие в Санкт-Петербург, приземлились в Хельсинки.

Справка УНИАН. Порт Усть-Луга – крупный морской порт в Ленинградской области РФ на побережье Балтийского моря. Он является одним из ключевых российских экспортных узлов, через который перевозят нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения и другие грузы. Порт имеет важное значение для внешней торговли России, в частности для экспорта энергоресурсов.

Порт имеет стратегическое значение для российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Он также находится под санкциями ряда западных стран из-за своей роли в перевозке российской нефти.

Удары по России

Украина регулярно наносит удары по военным, промышленным и логистическим объектам на территории России. Среди целей – предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, объекты противовоздушной обороны, нефтеперерабатывающие заводы и склады.

1 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные поразили комбинат по производству ракет и средств ПВО стоимостью 70 млн долларов.

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