В Google читают, что с такой клавиатурой легче найти нужную клавишу и вводить текст вдвоем – например, при парном программировании.

Японское подразделение Google, которое имеет склонность к необычным экспериментам, представило клавиатуру-трансформер в вытянутом форм-факторе. Длина такой клавиатуры составляет 165 см.

Ее уникальность заключается в том, что все клавиши расположены в один ряд – это удобно сразу по нескольким параметрам, считают в Google.

Как утверждается, такая клавиатура позволяет быстрее и легче найти нужную клавишу. Более того, можно набирать текст вдвоем – например, при парном программировании. Вдобавок, благодаря своему форм-фактору, ее проще разместить на столе, заваленном документами.

Команда японского подразделения шутит, что клавиатура "достаточно широкая, чтобы по ней могла пройти кошка", а высота – просто "комфортная". Разработчики добавляют, что девайс также можно применять как линейку или доставать им до выключателя.

Пускай, пока Gboard Bar – ненастоящий продукт и является не более чем концептом – однако воплотить в реальность ее могут все желающие. Разработчики опубликовали на Github реальные чертежи для создания DIY-версии вытянутой клавиатуры.

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