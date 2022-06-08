Основная причина закрытия официальных торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны.

Китайская компания Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России.

На данный момент из 19 магазинов прекратили работу уже четыре, закрытие магазинов продолжится в ближайшие месяцы, сообщают росСМИ.

Первой компания закрыла магазин в торговом центре "Ривьера" в Москве, это произошло 28 февраля. Затем были закрыты торговые точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Источник пишет, что сейчас у Huawei остаётся 15 официальных магазинов в России, но тенденция не очень хорошая.

Основная причина закрытия официальных торговых точек в России заключается в нехватке продукции на складах, а также в падении спроса на смартфоны: "Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины".

Huawei пока не дала официальных комментариев.

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