У Asus официально лучшая автономность на рынке, а последний iPhone не попал даже в десятку.

Специалисты Tom's Guide опубликовали рейтинг смартфонов с самым высоким показателем автономности на июнь 2024. Возможность телефона как можно дольше проработать от одной зарядки – важная особенность, а для некоторых пользователей она даже более значимая, чем производительность.

Важно подчеркнуть, что в рейтинге времени автономной работы представлены смартфоны в самых разных ценовых категориях. Среди них есть дорогостоящие флагманы, так и Android-девайсы дешевле 300 долларов. Но все их объединяет то, что они способны "протянуть" 13 часов непрерывного активного пользования.

Так выглядит Топ-15 смартфонов 2024 года с лучшей автономностью:

Asus ROG Phone 8 Pro: 18:48 OnePlus 12R: 18:42 Asus ROG Phone 7 Ultimate: 18:32 Asus Zenfone 11 Ultra: 17:52 OnePlus 12: 17:41 Samsung Galaxy S24 Ultra: 16:45 Samsung Galaxy S24 Plus: 16:32 Motorola Edge Plus (2023): 15:47 Moto G Stylus 5G (2024): 15:01 Nothing Phone 2a: 15:00 Moto G 5G (2024): 14:36 Nothing Phone 2: 14:21 iPhone 15 Plus: 14:14 iPhone 15 Pro Max: 14:02 Samsung Galaxy S24: 13:28

Как видно, дольше всех продержался ROG Phone 8 Pro. Несмотря на то, что это фактически игровой смартфон, ASUS проделала потрясающую роботу в оптимизации "железа" и софта. А зарядное устройство 65 Вт, входящее в комплект, восполнит батарею с 0 до 100% за 50 минут.

Видео дня

Самым долгоживущим айфоном в 2024 году оказался iPhone 15 Plus. Тесты показали, что смартфон Apple способен протянуть на одном заряде более 14 часов. При этом на полную зарядку батареи уходит более двух часов.

В Tom's Guide обращают внимание, что в их тесте автономности смартфоны непрерывно пользовались интернетом через 5G, пока у них не закончится заряд. То есть речь идет об автономности при непрерывном использовании. Очевидно, что при слабой или средней нагрузке они "проживут" еще дольше.

Примечательно, что Rog Phone 8 Pro не только самый автономный смартфон в 2024 году, но и самый мощным. Об этом свидетельствует свежий рейтинг AnTuTu. Аппарат спокойно тянет любые приложения и игры на максимальных настройках, а запаса производительности у него хватит на много лет.

А если вы устали от "лопатофонов", эксперты выбрали 8 лучших компактов на рынке. Эти смартфоны не только радуют характеристиками, но и удобно сидят в руке.

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