Утечка информации появилась от известного инсайдера.

По слухам, Xiaomi готовится к расширению своей флагманской линейки – серия Xiaomi 16 будет включать базовую версию, модели 16 Pro, 16 Ultra и даже 16 Pro Max. Последняя, как ожидается, станет рекордсменом по части емкости АКБ среди флагманских устройств.

Инсайдом поделился Digital Chat Station, который редко ошибается в своих прогнозах. По его информации, Xiaomi 16 Pro Max будет оснащен батареей емкостью 7290 мАч, которая в спецификациях смартфона, вероятно, будет указана, как 7500 мАч.

Аккумулятор Xiaomi 16 Ultra, который выйдет весной 2026, вероятно, будет ограничен емкостью 7000 мАч, что сделает Xiaomi 16 Pro Max лидером по данному параметру не только в грядущей серии, но и среди всех Android флагманов на рынке.

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Сегодня рекордная емкость батареи в коммерческом смартфоне составляет 8300 мАч. Такая стоит в среднебюджетнике Honor X70. Однако флагманские девайсы пока так и не преодолели планку в 7000 мАч, а грядущие iPhone 17 Pro Max и Galaxy S26 Ultra выйдут с батареей 5000 мАч.

Инсайдер также пишет, что Xiaomi планирует вернуть одну из своих самых нестандартных фишек – дополнительный экран на задней панели Xiaomi 16 Pro Max. Обычные Xiaomi 16 и 16 Pro будут компактнее и не получат этот необычный экран.

Анонс серии Xiaomi 16 ожидается в сентябре – после презентации Snapdragon 8 Elite 2. Ранее сообщалось, что китайский производитель вслед за Huawei намерен прекратить свое сотрудничество с компанией Leica.

Напомним, в конце июня Xiaomi представила на глобальном рынке Poco F7. При цене $399 смартфон предлагает почти флагманскую производительность, шесть лет обновлений и футуристический дизайн в духе Nothing.

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