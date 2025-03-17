Galaxy S25 Edge может оказаться дороже, чем прогнозировалось, в том числе на европейском рынке.

До релиза "ультратонкого" Galaxy S25 Edge остается месяц, и в сети начинает появляться все больше утечек касательно новинки Samsung. На этот раз издание Android Headlines получило от своих источников подробности о характеристиках, расцветках и цене смартфона.

Смартфон ожидается как минимум в трех цветовых решениях: Titanium Icyblue (голубой), Titanium Silver (серебряный) и Titanium Jetblack (черный). Вариантов памяти будет две: на 256 и 512 ГБ – оперативной памяти и там, и там по 12 ГБ.

Также источники называют цены устройства в Европе, и они, честно говоря, не радуют. Если предыдущие слухи указывали на ценник, сопоставимый с Galaxy S25 Plus (от 1000 евро), то на этот раз предполагаемые цены выглядят так:

Видео дня

Galaxy S25 Edge (12+256 ГБ) — от 1200 до 1300 евро (~54 000–58 000 грн)

— от 1200 до 1300 евро (~54 000–58 000 грн) Galaxy S25 Edge (12+512 ГБ) — от 1300 до 1400 евро (~58 000–63 000 грн).

Эти данные совпадают с самыми ранними слухами, согласно которым модель S25 Edge займет промежуточное положение между моделями S25 Plus и S25 Ultra. О том, что S25 Edge может оказаться дороже, чем прогнозировалось, недавно сообщали южнокорейские СМИ, но там указывались цены не для Европы, а родного рынка.

Но и это не все. Согласно тем же данным, Samsung произведет только 40 000 единиц устройства для начала продаж на крупнейших рынках вроде Кореи и США. Так что на европейском рынке из-за дефицита смартфон может стоить дороже рекомендованной цены.

По предварительным данным, толщина корпуса S25 Edge составит всего 5,85 мм, что сделает его самим тонким телефоном Samsung в истории. Обратной стороной медали станет меньшая батарею, чем в обычном S25, что скажется на автономности.

Конкурировать тонкому смартфону Samsung предстоит с iPhone 17 Air (Slim), который, по слухам, будет еще тоньше и дешевле, но лишится сразу несколько привычных функций, включая нижний динамик, сверхширокоугольная камера и физический слот для SIM-карты.

Ожидается, что Samsung полноценно представит Galaxy S25 Edge 16 апреля на отдельном мероприятии Unpacked, а в продаже он появится в мае. iPhone 17 Air выйдет осенью вместе с остальным моделями.

Вас также могут заинтересовать новости: