Ожидается, что гаджет поступит в продажу в мае и составит конкуренцию грядущему iPhone 17 Air,

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о Galaxy S25 Edge – как ожидается, самом тонком смартфоне Samsung в истории и главном конкуренте iPhone 17 Air.

По данным информатора, цена Galaxy S25 Edge будет такой же, как у Galaxy S25 Plus – он продается от 999 долларов. Но в отличие от S25+, который оснащен тремя камерами и аккумулятором емкостью 4000 мАч, сверхтонкий S25 Edge получит две камеры и "похудевшую" на 100-200 мАч батарею.

Помимо этого, инсайдер поделился "подтвержденными" данными о толщине и весе Galaxy S25 Edge. В самом тонком месте толщина телефона составит 5,84 мм, а весить он будет 162 грамма. Конкурирующий iPhone 17 Air, по слухам, должен выйти 5,55 мм в толщину в самом тонком месте.

Видео дня

Galaxy S25 Edge станет экспериментальной моделью в линейке S25, с которой Samsung намерен "прощупать почву" – насколько велик спрос на тонкие Galaxy. И если результаты окажутся обнадеживающими, то развитие линейки тонких устройств продолжится.

Ожидается, что Samsung полноценно представит Galaxy S25 Edge 16 апреля на отдельном мероприятии Unpacked, а в продаже он появится в мае. Ранее в сети появился полноценный видеообзор смартфона, но его быстро удалили.

Основным конкурентом девайса станет выходящий осенью iPhone 17 Air. Он будет тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, скорее всего, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

Также ожидается, что Samsung до конца этого года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

Вас также могут заинтересовать новости: