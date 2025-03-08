Тонкий Galaxy S25 Edge будет стоить 1000 долларов / фото Samsung

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми подробностями о Galaxy S25 Edge – как ожидается, самом тонком смартфоне Samsung в истории и главном конкуренте iPhone 17 Air. 

По данным информатора, цена Galaxy S25 Edge будет такой же, как у Galaxy S25 Plus – он продается от 999 долларов. Но в отличие от S25+, который оснащен тремя камерами и аккумулятором емкостью 4000 мАч, сверхтонкий S25 Edge получит две камеры и "похудевшую" на 100-200 мАч батарею.

Помимо этого, инсайдер поделился "подтвержденными" данными о толщине и весе Galaxy S25 Edge. В самом тонком месте толщина телефона составит 5,84 мм, а весить он будет 162 грамма. Конкурирующий iPhone 17 Air, по слухам, должен выйти 5,55 мм в толщину в самом тонком месте.

Видео дня

Galaxy S25 Edge станет экспериментальной моделью в линейке S25, с которой Samsung намерен "прощупать почву" – насколько велик спрос на тонкие Galaxy. И если результаты окажутся обнадеживающими, то развитие линейки тонких устройств продолжится.

Ожидается, что Samsung полноценно представит Galaxy S25 Edge 16 апреля на отдельном мероприятии Unpacked, а в продаже он появится в мае. Ранее в сети появился полноценный видеообзор смартфона, но его быстро удалили.

Galaxy S25 Edge сравнили с Galaxy Z Fold 6 / Скриншот Alexis Garza

Основным конкурентом девайса станет выходящий осенью iPhone 17 Air. Он будет тоньше, чем Galaxy S25 Edge и, скорее всего, дешевле, но Samsung, в отличие от Apple, не планирует жертвовать техническими характеристиками.

Также ожидается, что Samsung до конца этого года представит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6. 

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