Девайс подключается к смартфону по Lightning или USB-C в зависимости от модели iPhone.

Компания Clicks выпустила необычный аксессуар для смартфонов Apple. Он придется по душе пользователям, ностальгирующим по телефонам BlackBerry, пишет MacRumors.

Это чехол с полноценной QWERTY-клавиатурой, которая оснащена подсветкой и шорткатами, а запитывается от аккумулятора iPhone через Lightning или USB-C. Также есть отдельная клавиша для запуска голосового ввода.

Главное преимущество этой клавиатуры – она располагается в нижней части кейса, поэтому не перекрывает дисплей. Однако с таким подходом сам айфон значительно удлиняется, так что он уместится не в любом кармане. Например, габариты iPhone 14 Pro увеличиваются до 188 мм вместо "родных" 147 мм. Впрочем, разработчики говорят, что клавиатура должна "ощущаться как естественное продолжение" айфона.

Чехол с клавиатурой Clicks стоит 139 долларов, он подходит для двух последних поколений iPhone. Поставки начнутся с 1 февраля.

Как УНИАН писал, iPhone 13 назвали лучшим айфоном по соотношению "цена-качество" в конце 2023 года. У него по-прежнему актуальный дизайн, отличный процессор и крутой аккумулятор, а получать обновления он будет еще 3 года минимум.

В свою очередь тесты автономности показали, что у iPhone 14 Pro Max лучшая батарея среди актуальных моделей бренда. А наименее "живучая" батарея у iPhone 14 Pro,

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